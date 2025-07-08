شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعقد اجتماعا مع مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والان مع تفاصيل الخبر

عقد الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول لكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، اجتماع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبمشاركة المهندس محمد عبد المنعم، مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام الاستدامة بالوزارة، وفريق العمل، وذلك مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جيانبيروناسي، المدير التنفيذي لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات المناخ، والدكتور مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لخلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وفي إطار الاجتماعات والزيارات الدورية لكبار مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لمتابعة موقف التعاون مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور علاء البطل بالشراكة المستمرة والمتميزة بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يعد البنك من شركاء التنمية الاستراتيجين للوزارة والذي ساهم في دعم تنفيذ مشروعات وبرامج لبناء القدرات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع البترول من خلال منح وقروض ميسرة، فضلاً عن توفير الدعم الفني لإعداد استراتيجية خفض الكربون لقطاع البترول، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما تم بحث سبل توفير الدعم الفني لاستكمال الأعمال اللازمة في مجالات خفض انبعاثات الميثان، والتقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في الشركات التابعة، فضلاً عن دراسة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تعظيم التكامل بين الشركات في المناطق الجغرافية المختلفة. وقد تم أيضاً التوافق حول استمرار دعم البنك لإعداد الدراسات التجارية الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام خاصة في ضوء ما اسفرت عنه دراسة الجدوى للمشروع من نتائج ومؤشرات إيجابية، والتي تم إعدادها بتمويل من البنك.

ومن جانبهم، أكد مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اهتمامهم باستمرار دعم جهود وانشطة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وتطلعهم لفتح مجالات تعاون جديدة مع الوزارة في هذا الصدد.



وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متابعة مع فرق العمل المتخصصة من البنك، وذلك لمناقشة نطاق الأعمال اللازم لكل مجال والوقوف على موقف التنفيذ، بما يتماشى مع توجيهات السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.



