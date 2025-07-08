شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مستهل جولته التفقدية اليوم بمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة لكافة مكونات المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اجتماع المتابعة للمشروع الأسبوع الماضي تم خلاله التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، مؤكدا أهمية وجود علاقات بين كافة مكونات المشروع، والانتهاء من الأعمال على أعلى مستوى وبجودة مرتفعة.

ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة المتابعة الدورية للمشروع وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.

وتعتبر حدائق الفسطاط من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.