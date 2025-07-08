شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيوفر لها آليات وإمكانات للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيوفر لها آليات وإمكانات للتطوير، وكذلك إجراء الأبحاث المطلوبة لجذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين، مشيراً إلى أن العمل يجرى حالياً على تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر وذلك ضمن الخطوات المتخذة بهدف إحداث نقلة نوعية فى قطاع التعدين المصرى.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير لأعضاء لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، وضم وفد اللجنة هدى منصور نائب رئيس شركة أنجلو جولد أشانتي، وشريف بركات الرئيس المشارك للجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية والمدير العام لشركة أتون للتعدين، ومصطفى الجبلي الرئيس المشارك للجنة التعدين والعضو المنتدب لشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ودينا نوار المدير التنفيذي للعمليات بالغرفة، وهبة رسلان شريك مكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة، وعمر شوقي الشريك الإداري لفورفيس مازارز مصطفى شوقي، ونوران الجوهري مسئول اللجان بالغرفة.

وأضاف بدوى أن قطاع التعدين حول العالم أصبح يحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأن الحكومة المصرية وأجهزة الدولة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب شركات التعدين الأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع الواعد ووضع مصر فى مكانة كبيرة عالمياً فى هذا المجال، مشيراً إلى استهداف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى مختلف مجالات الصناعات التعدينية التي تحقق أهداف القيمة المضافة وتوفر عوائد متميزة للدولة.

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع غرفة التجارة الأمريكية وجهود مختلف اللجان التابعة لها لجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر، مؤكداً أن الوقت الحالى يعد الأفضل للاستثمار فى مجال التعدين في مصر.



ومن جانبهم أكد وفد لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية أن الدعم الذي يحظى به قطاع التعدين من الدولة المصرية خلال الفترة الحالية استثنائى، بالإضافة إلى جهود تطوير منظومة الاتفاقيات التعدينية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، ما يشجع مختلف الشركات العالمية على الدخول والاستثمار به، وأشاروا إلى زيارتهم الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن حيث لمسوا اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية بما حدث من تطوير في قطاع التعدين فى مصر ورغبتهم فى حث شركات التعدين الأمريكية على الاستثمار بقطاع التعدين فى مصر ولا سيما مجال المعادن النادرة والحيوية وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الهامة فى ذات المجال.