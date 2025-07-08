شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير بالجولة الثالثة من (كأس إيزى كارت مصر 2025) بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى (الممثل للإتحاد الدولى لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية) وبدعم من مجموعة متميزة من الرعاة والمهتمين، وبحضور نخبة من المتسابقين والمهتمين برياضة السيارات.

أختتمت الجولة الثالثة من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025 – EasyKart Trophy Egypt ) بنجاح كبير والتى تم تنظيمها بحلبة " Curve Karting One Eleven" – العلمين الجديدة، الساحل الشمالى، وبتنظيم من (Kart Riders) بالتعاون مع (Birel Art) العالمية.

وشملت هذه الجولة إنطلاق بطولتين متوازيتين لبطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025) .. والتى شملت كل من :

* الأولى كانت مع بطولة (Sprint Championship – Round # 1 - N35 Category) والتى يتم تنظيمها بإستخدام سيارات كارتينج فئة بيريل مجهزة بمحركات 9 حصان والتى يفترض أنها تستخدم للقيادة الترفيهية والتأجير بالأوقات العادية ، إلا أن بطولتها المحلية التى إنطلقت جولتها الأولى بالعلمين مؤخراً سوف تشمل 3 جولات هذا العام (بشهر يونيو ، أغسطس ، وأكتوبر من العام الجارى)، ويستفيد المشاركون بهذه البطولة من حصد النقاط ورفع ترتيبهم على منصة الترتيب العالمية بالإتحاد الدولى لرياضة السيارات ضمن الفئة التى يتسابقون عليها (International Karting Ranking).

هذا ، وقد شارك بجولة البطولة الأولى عدد 8 متسابقين تمكن فى النهاية المتسابق أدهم حمادة (كارت رقم 626) من حسم لقب الجولة الأولى لصالح ، فيما جاء ثانياً على منصة التتويج المتسابق عمر شريف (كارت رقم 624)، وليكمل المنصة ثالثاً المتسابق/ بلال صوابى (كارت رقم 628).

* فيما جاءت البطولة الثانية التى إنطلقت جولتها الأولى أيضاً ومصاحبة لجولة (كأس إيزى كارت مصر) الثالثة .. مع (Sprint Championship – Round # 1 - ROTAX Category) ، وهى تتشابه فى الرؤية وعدد الجولات مع بطولة (N35) إلا أنها يتم تنظيمها بإستخدام سيارات كارتينج بيريل مع محركات (روتاكس – ROTAX) إحترافية تستخرج طاقة حصانية تبلغ 22 حصان، وسيتم تنظيم بطولتها المحلية على مدار 3 جولات أيضاً (شأن بطولة الـ N35)، كما سيتمكن أيضاً المشاركون بها من رفع مستوى ترتيبهم بمنصة الترتيب العالمى بالإتحاد الدولى لرياضة السيارات – فئة الكارتينج (International Karting Ranking).



هذا ، وقد شارك بجولة البطولة الأولى عدد 5 متسابقين تمكن فى النهاية المتسابق ياسر فهمى (كارت رقم 206) من حسم لقب الجولة الأولى لصالح ، فيما جاء ثانياً على منصة التتويج المتسابق بلال صوابى (كارت رقم 203) ، وليكمل المنصة ثالثاً المتسابق عمر شريف (كارت رقم 205).

​أما عن السباقات النهائية للجولة الثالثة من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025) والتى إستضافت متسابقين أجانب من أوكرانيا أولهما بفئة 60 والآخر بفئة 100 . وقد شارك ثلاثة فئات – بهذه الجولة – جاءت مع فئة 60 للمبتدئين والتى شارك بها متسابقين فقط ، وفئة 100 للصغار والتى شارك بها عدد 7 متسابقين ، بينما جاءت الفئة الأعلى مع (فئة 125) للكبار والتى شارك بها ستة متسابقين ، هذا وقد تمكن من الفوز فى السباقات النهائية للجولة كل من:

* بفئة 60 : تصدر المتسابق هيرمان بيلوشيشنكو (كارت رقم 171) ، فيما حقق المتسابق عمر شلبى (كارت رقم 133) المركز الثانى بالسباق.

* وبفئة 100: حصد المركز الأول المتسابق أندري كروجلك (كارت رقم 251) ، فيما تلاه المتسابق يوسف رشدى (كارت رقم 244) بالمركز الثانى، وليكمل منصة التتويج ثالثاً المتسابق محمد راتب (كارت رقم 206).

* وبفئة 125 للكبار: وقف بالمركز الأولى على منصة التتويج .. المتسابق ياسين عطية (كارت رقم 374) ، وليليه بالمركز الثانى المتسابق مالك حافظ (كارت رقم 381)، بينما أكمل منصة التتويج بالمركز الثالث المتسابق حسن أحمد (كارت رقم 377).