شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد طريق كوبري السادس من أكتوبر، باتجاه مدينة نصر، كثافات مرورية مرتفعة صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا باستمرار عمليات تبريد سنترال رمسيس من الحريق الذي وقع أمس.

وأغلقت إدارة مرور القاهرة، نزلة شارع 26 يوليو من كوبري أكتوبر، للسماح لسيارات الإطفاء باستكمال أعمال تبريد حريق سنترال رمسيس، كما تواجدت سيارتي إطفاء أعلى الكوبري للمشاركة في إخماد النيران وتبريد المبنى، حفاظا على سلامة المواطنين المارين بالقرب من المبنى من على كوبري أكتوبر.