شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعلن استمرار عمل أرقام الطوارئ على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استمرار عمل أرقام طوارئ الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 129، أو من خلال الأرقام الموضحة في الصور المرفقة.



