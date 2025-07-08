الاقتصاد

البترول تعلن استمرار عمل ارقام الطوارئ على مدار 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 10:12 ص

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استمرار عمل أرقام طوارئ الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 129، أو من خلال الأرقام الموضحة في الصور المرفقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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