شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات فودافون كاش والإنترنت تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

عادت خدمات "فودافون كاش" للعمل بشكل كامل بعد الانقطاع الذي شهدته في وقت سابق، على خلفية الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس وأثر على بعض خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما عادت خدمة الإنترنت تدريجيًا، إلا أن بعض المستخدمين لا يزالون يعانون من بطء في السرعة نتيجة آثار الحريق، وتواصل الشركات المشغلة جهودها لاستعادة كفاءة الشبكة بالكامل في أقرب وقت ممكن.

وكان حريق قد اندلع عصر الأحد في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وأسفر عن تأثر بعض خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، فيما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن وقوع عدد من الضحايا بين موظفيها، وأكدت تقديم الدعم الكامل لأسرهم.