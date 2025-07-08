شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان ترفع مستهدفاتها إلى 300 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، جهودها لتطوير مدينة "نيو هليوبوليس" شرق القاهرة، في إطار خطة طموحة لتعظيم العائد من أصولها العقارية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز من موارد الشركة ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني.

وأكد مصدر مسؤول أن خطة تطوير المدينة تستهدف استغلال المساحة الكبيرة المتبقية من أراضي نيو هليوبوليس، والتي تتجاوز 5 آلاف فدان، عبر الدخول في تحالفات استثمارية مع مطورين عقاريين كبار، وفق آليات مشاركة العوائد، أو البيع المباشر لأراضٍ مخصصة لاستخدامات سكنية وتجارية وإدارية.

وأوضح المصدر أن الشركة بقيادة الدكتور سامح السيد حمودة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ،وضعت هدفًا استراتيجيًا برفع العوائد المستهدفة من استغلال تلك الأراضي إلى ما يتجاوز 300 مليار جنيه على المدى المتوسط والطويل، من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تضم وحدات سكنية متنوعة، ومناطق خدمات، ومدارس، ومستشفيات، ومولات تجارية بشراكة كبريات شركات القطاع الخاص .



وأشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان تسير بخطى ثابتة نحو إعادة تموضعها في سوق التطوير العقاري، من خلال إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية، وعلى رأسها مشروع هليو بارك الذي يعد أحد المشروعات الكبرى الجاري تطويرها في المدينة بالشراكة مع كبرى شركات القطاع الخاص.

وأكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد أبرز محاور استراتيجية الشركة في السنوات المقبلة، إلى جانب تطوير نموذج إداري حديث يُمكّنها من المنافسة بفاعلية في سوق العقارات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات العمرانية المتكاملة شرق القاهرة.