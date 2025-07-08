شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر صباح الثلاثاء 8 يوليو رغم توترات الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، رغم التقلبات العالمية التي أعقبت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتزام بلاده فرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما أدى إلى ارتباك في أسواق المعادن النفيسة عالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – نحو 4,625 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 حوالي 5,286 جنيهًا، وعيار 18 استقر عند 3,964 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 37,000 جنيه. ويأتي هذا الثبات بعد مكاسب محدودة حققها المعدن الأصفر محليًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%.

ورغم الضغط الخارجي الناتج عن تصريحات ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على دول وصفها بـ"المعادية"، وتزامنه مع صعود الدولار الأمريكي، فإن السوق المحلي لا يزال محافظًا على استقراره النسبي في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

و قد يظل الذهب في مصر مستقرًا في المدى القريب، ما لم تحدث مفاجآت قوية في الأسواق العالمية أو تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية المحلية، وسط حالة من الحذر والترقب في التعاملات.