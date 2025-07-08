شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ صندوقى أفريكان ديفيلوبمنت وممفيس على ايه اتش جى هولدينجز ليميتد والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا برغبة كلا من صندوق أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل بي، وصندوق ممفيس إنفيستمنت هولدنج إل.بي، الاستحواذ على أسهم في شركة ايه اتش جي هولدينجز ليميتد، مما يخول لهم التحكم الجماعي في شركة ايه اتش جي.

ويعمل الشخص المستحوذ وأطرافه المرتبطة في مصر في عدة أنشطة، بما في ذلك إنتاج وبيع الأدوية من خلال شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، ويعمل الشخص المستحوذ عليه وأطرافه المرتبطة في مصر في نشاط تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مجموعة مستشفيات ألاميدا.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.