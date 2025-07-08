شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8 يوليو 2025 مع توقعات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل سعر الذهب في السوق المصري، استقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

عيار 24: 5,286 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,625 جنيهًا

عيار 18: 3,964 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 37,000 جنيه

ورغم تحقيق الذهب عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (ما يعادل 20 جنيهًا)، فإن الاتجاه العام خلال الساعات الأخيرة يشير إلى ضغط بيعي نتيجة تحولات السوق العالمية، ما ينذر بتراجع محتمل إذا استمرت المؤثرات الحالية دون تدخل محلي.

ترامب يشعل الأسواق العالمية من جديد

في تصريح مثير للجدل أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستخطر عددًا من الدول خلال أيام ببدء فرض رسوم جمركية جديدة، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن بعض هذه الرسوم ستُفرض بنسبة 10% إضافية على الدول التي وصفها بـ"المعادية لمصالح أمريكا ومجموعة البريكس"، دون أن يحدد هذه السياسات أو الدول المعنية.

تصريحات ترامب أثارت حالة من القلق في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين لبيع الذهب والتوجه نحو الدولار الأمريكي، الذي حافظ على مكاسبه بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي. هذا التعافي في الدولار زاد من الضغط على أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية المعروفة بينهما.

في الداخل المصري، تنتظر السوق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب. إذ أن رفع الفائدة قد يعزز من جاذبية الجنيه المصري وأدوات الدين، بينما خفضها قد يدفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كتحوط من التضخم.