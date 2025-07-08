شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.60 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى المصري 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"نحو 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية وفقا لما يلي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.