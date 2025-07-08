شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأعلى بين 5 دول استقبلت صادرات مصرية فى شهر واحد بـ837 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت دولة الإمارات العربية قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية خلال شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى الإمارات نحو 837 مليون و61 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، ارتفاعا من 115 مليون و598 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 721 مليون و463 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة كانت فى صدارة السلع المصرية المصدرة إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 741 مليون و229 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل 22 مليون و434 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت نحو 718 مليون و795 ألف دولار، يليها صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وبلغت قيمتها 23 مليون و945 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 23 مليون و828 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت 117 ألف دولار.

وحققت صادرات مصر الوطنية، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات و615 مليون دولار، بينما كانت 3 مليارات و822 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت 792 مليون و549 ألف دولار.