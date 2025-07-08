شكرا لقرائتكم خبر عن حركة متذبذبة في سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.. ما التفاصيل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، 7 يوليو 2025، تحت ضغط تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق ودفع المستثمرين للتخلي عن أصول الملاذ الآمن.

وفي السوق المحلية، سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا على مدار الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، بما يعادل 20 جنيهًا، إلا أن حالة التذبذب في سعر الدولار محليًا، إلى جانب الضغوط الخارجية، قد تدفع الأسعار نحو مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب المسائية في مصر:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,000 جنيه



وتترقب السوق قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تحركات الذهب محليًا، سواء بالصعود أو الهبوط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مساء الأحد بأن بلاده بصدد الانتهاء من عدة اتفاقيات تجارية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستخطر شركاءها بفرض رسوم جمركية أعلى بحلول 9 يوليو، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس. وأضاف أن هذه الرسوم ستُطبق بنسبة 10% على الدول التي تتبنى ما وصفه بـ"سياسات معادية لأمريكا ومجموعة البريكس"، دون تحديد هذه السياسات بشكل واضح.

وقد أدت هذه التصريحات إلى زيادة عمليات البيع في سوق الذهب عالميًا، في ظل موجة خروج من استثمارات الملاذ الآمن، مع استمرار تعافي الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات قوية للوظائف غير الزراعية، ما زاد من الضغوط الهبوطية على الذهب بسبب العلاقة العكسية بين العملتين.

يُذكر أن ترامب كان قد فرض في أبريل الماضي رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع زيادات إضافية تصل إلى 50%، لكنه قرر تأجيل سريان معظم هذه الرسوم حتى 9 يوليو، ما منح الأسواق مهلة قصيرة يبدو أنها تقترب من نهايتها.