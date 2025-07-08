شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتيح لشركات السمسرة العمل من مقرها بالقرية الذكية بعد حريق السنترال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إتاحة قاعة التداول بالبورصة المصرية، بمقر القرية الذكية، غدا الثلاثاء، لمن يرغب في الحضور من ممثلي شركات السمسرة.

وكان سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، قد تعرض لحريق عصر اليوم، وتمت السيطرة عليه، وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة، مع نقل حركة الإنترنت الثابت الخاص بعملاء الشركة المصرية للاتصالات بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة الخاص بعملاء الشركة المصرية للاتصالات.



وتسبب الحريق في تأثر خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق، وجاري التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي أجهزة سنترال المصرية للاتصالات.



وأكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.