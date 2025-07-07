شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت خدمات الانترنت بحريق سنترال رمسيس؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

أشارت منظمة "نتبلوكس" الدولية، المعنية بمراقبة حرية الإنترنت وجودة الاتصال عالميًا، إلى وجود تأثر جزئي في خدمات الإنترنت بمصر، وذلك بالتزامن مع الحريق الذي اندلع داخل سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية في قطاع الاتصالات.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"تم تسجيل تأثر جزئي بخدمات الإنترنت في مصر، حيث تُظهر بيانات الشبكة أن مستوى الاتصال بلغ نحو 62% من المعدلات المعتادة، تزامنًا مع تقارير عن حريق في سنترال رمسيس، وهو أحد مراكز البيانات الرئيسية."

ويأتي ذلك في ظل استمرار جهود الشركة المصرية للاتصالات وفرق الدعم الفني في التعامل مع آثار الحريق، حيث يجري العمل على استعادة الخدمات تدريجيًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعد منظمة NetBlocks من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في قياس أداء الإنترنت وتحليل البيانات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وتعتمد على آلاف نقاط المراقبة حول العالم لرصد أي تغيرات أو تأثر في جودة الاتصال، وتستخدم تقاريرها من قبل جهات دولية وصحفية ومؤسسات بحثية وفقا لبعض تقارير.