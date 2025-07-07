شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 7-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 7-7-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمطورون العرب القابضة، ومطاحن مصر العليا، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والقاهرة للخدمات التعليمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.05 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.46%، والعرب على 7.96%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 69.6 مليون جنيه، 328.8 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 142.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 213.7 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 41165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14837 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 200 ألف سهم، 600 ألف سهم، مليون سهم، 43.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 6 آلاف سهم، 10 أسهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية عدد 3.7 مليون سهم، 5.4 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 32 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكتروتية عدد 584.8 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 148.9 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح 6.4 مليار جنيه مقارنة مع 6.5 مليار جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة سبيد ميديكال، إيرادات نشاط بلغت 11.326 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 11.287 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر 13.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 23.3 مليون جنيه.

الإسكندرية للحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وقوع حادث اصطدام سفينة حاويات برصيف المحطة التابع للشركة بميناء الدخيلة، وأسفر الحادث عن اصطدام السفينة بعدد 2 من أوناش الرصيف مما أدى إلى خروجهم من الخدمة ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، وتؤكد الشركة أن العمل بالمحطة لم يتوقف وأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار التشغيل وسلامة العاملين والمعدات.



