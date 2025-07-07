شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5286 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهات

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.