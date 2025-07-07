شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة المصرية للاتصالات أنه تم حالياً السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم بسنترال رمسيس بوسط المدينة بمعاونة قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء الذين بدأوا في التعامل مع الحريق فور اندلاعه.

وقالت الشركة أن بعض خدمات الاتصالات قد تأثرت بشكل جزئي جراء الحريق، وأنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات اخماد النيران، وأن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.