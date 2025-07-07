شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 7-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7-7-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمطورون العرب القابضة، ومطاحن مصر العليا، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والقاهرة للخدمات التعليمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.05 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.46%، والعرب على 7.96%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 69.6 مليون جنيه، 328.8 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 142.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 213.7 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 41165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14837 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 15.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.8%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 8.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.20%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 54.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 578 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 52.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 32.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.55%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 35.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 197.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.