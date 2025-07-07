شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ترامب تضغط على سعر الذهب اليوم عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض سعر الذهب في مصر اليوم بالتعاملات المسائية عالميا إلي ضغوط هبوطية بعد تصريح صحفي من الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، مما أربك الأسواق وحركة التداولات.

وسجل الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا قد يدفعان الذهب للهبوط.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهات

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه



وتترقب السوق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدد اتجاهات جديدة لحركة الذهب سواء بالصعود أو الهبوط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدة اتفاقيات تجارية في الأيام المقبلة، وستخطر الدول الأخرى برسوم جمركية أعلى بحلول 9 يوليو، على أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في 1 أغسطس.

سبب هذا الإعفاء قصير الأجل من الولايات المتحدة في زيادة التخلي عن استثمارات الملاذ الآمن مما دفع الذهب إلى التراجع، خاصة مع تعافي في مستويات الدولار الأمريكي الذي حافظ على معظم مكاسب الأسبوع الماضي عقب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، ليزيد من الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

في أبريل الماضي أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50%، قبل تأجيل تاريخ سريان جميع هذه الرسوم باستثناء 10% منها حتى 9 يوليو، مما ويمنح التاريخ الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع.



بالإضافة إلى هذا صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تؤيد السياسات المعادية لأمريكا ومجموعة دول البريكس، دون توضيح أو تفصيل بشأن السياسات المعادية لأمريكا.