شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: إحالة واقعة انهيار مئذنة مسجد سيدى سلامة للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه توجه الدكتور محمد طمان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري علي رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وذلك عقب انهيار مآذنة مسجد سيدي سلامة.

وأوضح الدكتور محمد طمان، أن اللجنة تقوم بالمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي الأبنية الأثرية بالمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية في اجتماعها القادم لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.

كما أحالت وزارة السياحة والآثار الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة.