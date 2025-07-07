شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الشركة المصرية للاتصالات في موقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة الحادث والان مع تفاصيل الخبر

اندلع حريق داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة، صباح اليوم، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية إلى المكان، وتبين من المعاينة المبدئية أن النيران اشتعلت في الأدوار العلوية، بينما استمرت الجهود لاحتواء الحريق ومنع تفاقمه.

وفي إطار المتابعة الميدانية، توجه المهندس محمد نصر الدين، وعدد من نواب الشركة المصرية للاتصالات، إلى موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف، والاطمئنان على سلامة العاملين والمنشآت الحيوية داخل السنترال.

ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.



