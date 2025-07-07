شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، ونزلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارت، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.05 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.46%، والعرب على 7.96%، واستحوذت المؤسسات على 19.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 69.6 مليون جنيه، 328.8 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 142.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 213.7 مليون جنيه، 41.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 41165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14837 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة.