شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد سفينتي التغييز لاستقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سفينتي التغييز "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد البترولي بمنطقة العين السخنة، حيث ترسو السفينتان على أرصفة الميناء، لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي .

وخلال جولته، وجه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيداً بجهودهم ، وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية .

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة انبي، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.



