الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهات
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيه

وسجل الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا قد يدفعان الذهب للهبوط

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements