شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،
اسعار الذهب اليوم فى مصر
- عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهات
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيه
وسجل الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا قد يدفعان الذهب للهبوط
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