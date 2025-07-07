الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لاسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري بعدختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصري 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.60 جنيه للشراء.
49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.60 جنيه للشراء.
49.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.60 جنيه للشراء.
49.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.60 جنيه للشراء.
49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.60 جنيه للشراء.
49.70 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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