شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بالتعاملات المسائية بحوالي 15 جنيها استجابة لعوامل العرض والطلب التي ساهمت في تغيرات ملحوظة في سعر الذهب.

وسجل الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا قد يدفعان الذهب للهبوط.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5286 جنيهًا.

عيار 21: 4625 جنيهات.

عيار 18: 3964 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 37000 جنيه.



وتترقب السوق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدد اتجاهات جديدة لحركة الذهب سواء بالصعود أو الهبوط.