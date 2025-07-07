شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء مصر الوسطى يجتمع بمأمورى الضبط القضائى لمناقشة خطة خفض الفقد والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم الأحد المهندس رأفت شمعة رئيس شركه مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لقاءا موسعا مع مأموري الضبط القضائي لتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف القسم القانوني.

وخلال اللقاء أكد رئيس الشركة، أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددا على أهمية الحفاظ على المال العام وتطبييق استراتيجية الوزارة في تقليل نسب الفقد والحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة.



وأكد على اتخاذ كل التدابير والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.

كما شدد المهندس رأفت شمعه على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.