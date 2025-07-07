شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70" بضغوط هبوط أسهم غاز مصر، وسوديك، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 33009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 41126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 14831 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10146 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13665 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3464 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليصل إلى مستوى 14125 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمطورون العرب القابضة، ومطاحن مصر العليا، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والقاهرة للخدمات التعليمية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 200 ألف سهم، 600 ألف سهم، مليون سهم، 43.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 6 آلاف سهم، 10 أسهم، على التوالي، فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية عدد 3.7 مليون سهم، 5.4 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 32 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكتروتية عدد 584.8 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترات المالية المنتهية، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 148.9 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح 6.4 مليار جنيه مقارنة مع 6.5 مليار جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة سبيد ميديكال، إيرادات نشاط بلغت 11.326 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 11.287 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر 13.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 23.3 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وقوع حادث اصطدام سفينة حاويات برصيف المحطة التابع للشركة بميناء الدخيلة، وأسفر الحادث عن اصطدام السفينة بعدد 2 من أوناش الرصيف مما أدى إلى خروجهم من الخدمة ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، وتؤكد الشركة أن العمل بالمحطة لم يتوقف وأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار التشغيل وسلامة العاملين والمعدات.

