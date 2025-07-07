الاقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار مايو الماضى

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البنك المركزى: ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار مايو الماضى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:57 م

قال البنك المركزى المصرى، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.

 

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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