شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، إن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.

