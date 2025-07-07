شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.600 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 40.800 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.800 ريال

- عيار 22 سجل 37.400 ريال

- عيار 21 سجل 35.700 ريال

- عيار 18 سجل 30.600 ريال

- عيار 14 سجل 23.800 ريال

- عيار 12 سجل 20.400 ريال

- الأونصة 1269.375 ريال

- الجنيه الذهب 285.675 ريال

- الأونصة بالدولار3301.52 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

