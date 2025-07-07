شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 7 -7-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.462 جنيه للشراء.

13.536 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.627 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.627 جنيه للشراء.

13.589 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الاهلى

12.564 جنيه للشراء.

13.6 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.59 جنيه للشراء.

13.54 جنيه للبيع.