شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يصدر النسخة الجديدة من كتيب مصر فى أرقام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الإثنين النسـخة السنوية من كتيب " مـصر في أرقـام" ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الاجتماعية التي تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعي (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع/ الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الاقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلي والخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي وإحصاءات النقل والاتصالات والعدل وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعــوام ( 2021 ، 2022 ، 2023 ، 2024 ، 2025) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــــدار إحصائي مختــصر يحـقق سهـــولة وســرعــة استخــراج المعلـــومات والبــيانات.