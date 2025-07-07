شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقدم علي شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. تعرف علي الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين وذلك في خطوات محددة.

يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية:

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- إيصال مرافق

- شهادة دحل

- صورة من عقد ايجار الوحدة

- قيد عائلى مميكن

- قسيمة زواج مميكنة

- برنت تأمينات إن وجد

ولذوي الهمم

صورة من التقرير الطبي تثبت الحالة الصحية للمتقدم .



