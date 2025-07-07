شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.425 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت:
- عيار 24 سجل 32.425 دينار
- عيار 22 سجل 29.725 دينار
- عيار 21 سجل 28.375 دينار
- عيار 18 سجل 24.300 دينار
- عيار 14 سجل 18.900 دينار
- عيار 12 سجل 16.200 دينار
- الاونصة1008.250 دينار
- الجنيه الذهب226.900 دينار
- الأونصة بالدولار3301.52 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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