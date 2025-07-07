شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع 25 جنيها اليوم الإثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 4610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 تراجعاً في التداولات الصباحية 25 جنيهاً، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الأونصة عالميًا دون 3311 دولارًا في بداية تعاملات بورصة الذهب.

وأوضح تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، أي ما يعادل 20 جنيهًا، وسط توازن بين صعود الأونصة عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5268 جنيهًا

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا

وجاءت مكاسب الذهب العالمية مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية، بينما تترقب السوق المحلية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ما قد يحدد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.



