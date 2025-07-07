شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 40.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.350 دينار
- عيار 22 سجل 36.975 دينار
- عيار 21 سجل 35.300 دينار
- عيار 18 سجل 30.250 دينار
- عيار 14 سجل 23.525 دينار
- عيار 12 سجل 20.175 دينار
- الاونصة12 سجل 54.925 دينار
- الجنيه الذهب282.425 دينار
- الأونصة بالدولار3337.56 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز