الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 40.350 دينار

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سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 40.350 دينار

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 40.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.


أسعار الذهب في البحرين

  • عيار 24 سجل 40.350 دينار
  • عيار 22 سجل 36.975 دينار
  • عيار 21 سجل 35.300 دينار
  • عيار 18 سجل 30.250 دينار
  • عيار 14 سجل 23.525 دينار
  • عيار 12 سجل 20.175 دينار
  • الاونصة12 سجل 54.925 دينار
  • الجنيه الذهب282.425 دينار
  • الأونصة بالدولار3337.56 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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