شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 استقرارًا في التداولات الصباحية، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا فوق 3330 دولارًا في بداية تعاملات بورصة الذهب.

وأوضح تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، أي ما يعادل 20 جنيهًا، وسط توازن بين صعود الأونصة عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3972 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا



وجاءت مكاسب الذهب العالمية مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية، بينما تترقب السوق المحلية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ما قد يحدد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.