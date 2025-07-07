الاقتصاد

تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسي 2026/2025

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تعرف على شروط الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للمياه للعام الدراسي 2026/2025

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

أولا:

-  ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2025
-  أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024/2025
-  اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية
-  أن يكون الطالب مصري الجنسية ولائقًا طبيًا
-  ألا يقل المجموع عن 260 درجة في الإعدادية العامة أو 85% من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية
-  اجتياز الطالب 60% في اختبارات القبول الخاصة بالمدرسة

ثانيا:  البيانات المطلوبة:

الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – عنوان الطالب – رقم ولي الأمر – سنة الحصول على الشهادة – بيان النجاح للصفوف الثلاثة

ثالثا: المرفقات:

• صورة من الشهادة الإعدادية
• صورة شخصية
• استمارة النجاح

رابعا: التخصصات الدراسية المتاحة:
• ضبط وجودة محطات المياه
• تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب
• تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي
• تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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