شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأثنين 7 يوليو 2025، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك الرئيسية وسجل بالبنك المركزي المصرى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار بعدد من البنوك الرئيسية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.