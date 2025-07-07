شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7-7-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 341.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 390.50 ريال

عيار 22 سجل 358.00 ريال

عيار 21 سجل 341.75 ريال

عيار 18 سجل 293.00 ريال

عيار 14 سجل 227.75 ريال

عيار 12 سجل 195.25 ريال

الاونصة12148.75 ريال

الجنيه الذهب2734.25 ريال

الأونصة بالدولار3337.56 دولار

يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.