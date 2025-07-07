شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تداولات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى سعر 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

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