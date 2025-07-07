شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ 402.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 402.25 درهمًا إماراتيًا.

عيار 24 سجل 402.25 درهم

عيار 22 سجل 372.25 درهم

عيار 21 سجل 357.00 درهم

عيار 18 سجل 306.00 درهم

عيار 14 سجل 236.75 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة12511.50 درهم

الجنيه الذهب2856.00 درهم

الأونصة بالدولار3337.56 دولار

سعر الذهب في الامارات

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،