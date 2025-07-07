شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالبنك المركزي المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزى المصرى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تداولات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"بلغ 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.29 جنيه للشراء.

49.39 جنيه للبيع.