شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السلع الغذائية المصرية تتجاوز حاجز الـ مليار دولار بالربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر من السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفعت إلى مستوى مليار و466 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بينما كانت نحو مليار و322 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 143 مليون و869 ألف دولار.

وفي مارس الماضي ارتفعت قيمـة الصـادرات المصرية بنسبة 20.7٪ حيـث بلغت 4.62 مليـار دولار، مقابل 3.82 مليــار دولار لنفس الشهر مـن العـام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 6.3٪، وملابس جاهزة بنسبة 27.7٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 19.5%، وبقول جافه بنسبة 35.2٪.

وانخفضت في المقابل قيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر مارس 2025، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهـا فواكـه طازجة بنسبة 17.3% ، واسمدة بنسبـة 9.9 %، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1٪، وبطاطس بنسبة 15.2٪.

وبلغت قيمة العجز فى الميـزان التجـارى 2.50 مليـار دولار خلال شهر مارس 2025 مقابل 4.09 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبـة انخفاض بلغت 38.6٪.