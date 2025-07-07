الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3090 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3090 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5297 جنيها.

 

عيار 21: 4635 جنيهًا.

 

عيار 18: 3972 جنيهًا.


عيار 14 : 3090 جنيها


سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا.
 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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