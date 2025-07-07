الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص

استقر سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.27 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع. ،وسجل بالبنك الأهلى  49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار  اليوم كالآتى:


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.29 جنيه للشراء.
49.39 جنيه للبيع.

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