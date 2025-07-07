شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عيار 21 على استقرار ملحوظ في سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الذهب تعاملاته فى السوق المصرى اليوم الأحد على استقرار ملحوظ، فى ظل ثبات سعر الأونصة عالميًا تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية للمعادن، الأمر الذى انعكس على هدوء تحركات الأسعار المحلية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3972 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا



وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجّل الذهب المحلى تذبذبًا طفيفًا فى الأسعار، بحسب التقرير الأسبوعى الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية.

وذكر إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن جرام الذهب عيار 21 صعد بنسبة 0.43% أى ما يعادل 20 جنيهًا، لينهى الأسبوع عند 4640 جنيهًا مقابل 4620 جنيهًا فى بدايته، بعدما ترأوح خلال تعاملات الأسبوع بين 4580 جنيهًا كأدنى مستوى و4675 جنيهًا كأعلى مستوى.

وأرجع واصف هذا الأداء المحدود إلى توازن دقيق بين تأثيرين متضادين؛ الأول هو الدعم الناتج عن صعود أونصة الذهب عالميًا، والثانى هو الضغط الذى سببه تراجع سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، ما أدى لتقليص أثر المكاسب المحتملة على السوق المحلي.

وأشار إلى أن الأسواق التقطت إشارات إيجابية خلال الأسبوع، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر فى الخريف المقبل، إلى جانب الإشارة لتحسن مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطى النقدي، وهى عوامل قد تؤثر على معنويات المتعاملين فى سوق الذهب.

وأضاف أن الأنظار تتجه حاليًا إلى قرار البنك المركزى المصرى المرتقب بشأن أسعار ألفائدة، حيث ترجح التقديرات اتجاهًا نحو التثبيت، مما يعنى بقاء العوامل الحالية المؤثرة فى سوق الذهب دون تغيير فى المدى القريب.

وعلى الصعيد العالمي، لفت واصف إلى أن الذهب أنهى الأسبوع على مكاسب بعد أسبوعين من التراجع، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكى وزيادة الطلب على الملإذات الآمنة فى ظل استمرار المخأوف المرتبطة بأزمة الدين الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية.

وسجلت أونصة الذهب العالمية استقرارًا عند مستويات فوق 3300 دولار، رغم فشلها فى كسر مستوى المقأومة عند 3350 دولارًا، ما يبقى الباب مفتوحًا أمام سيناريو التماسك خلال ألفترة المقبلة.

أما فى السوق المحلي، فقد حأول الذهب عيار 21 مرارًا اختراق حاجز 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف، ليبقى فى نطاق ضيق بين 4620 و4650 جنيهًا.

واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن حركة أسعار الذهب خلال ألفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر الصرف المحلى واتجاهات المستثمرين عالميًا، وسط ترقب مستمر للقرارات الاقتصادية المنتظرة على المستويين المحلى والدولي.